İzmir’de Özel Gereksinimli Çocuklardan Başarılı Bir Yıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme sporunu teşvik eden Havuz İzmir, 2024 yılı boyunca özel gereksinimli çocuklara kapılarını açtı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törende mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Özel yüzme eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Havuz İzmir, 2024 yılı boyunca özel gereksinimli çocuklar için yüzme eğitimleri sundu. Down sendromu, otizm ve mental retardasyon gibi özel durumları bulunan 40 çocuk, uzmanlar eşliğinde yüzme branşında gelişim gösterdi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen kutlama töreni, kursiyerler ve aileleri için keyifli anlara sahne oldu. Törende çocuklara başarı belgeleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Tesisler Şube Müdürü Cem Dilsizoğlu tarafından takdim edildi.

Sosyal ve fiziksel gelişim hedeflendi

Havuz İzmir’de verilen ücretsiz yüzme kursları, çocukların sadece fiziksel değil, sosyal ve psikolojik gelişimlerine de katkı sağladı. Eğitimlerde iletişim becerilerinin gelişmesi, özgüvenlerinin artması ve yüzme sporunda en iyi seviyeye ulaşmaları hedeflendi.

Uzman kadro tarafından yürütülen bu eğitimler, İzmir genelinde sporun bir yaşam biçimi haline gelmesine yönelik adımların önemli bir parçası oldu. Özel gereksinimli bireylerin sporla güçlenmesi ve sosyal hayata daha aktif katılım göstermesi, velilerden büyük takdir topladı. Havuz İzmir hakkında daha fazla bilgi almak isteyen İzmirliler, (0232) 293 61 00 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. 2025 yılı eğitimleri için şimdiden başvuruların açılması bekleniyor.