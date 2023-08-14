İzmir’de özel sektörde çalışan bir grup öğretmen, başka illerde örneği olduğunu öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden (İZBB) özel sektör öğretmenleri için indirimli ulaşım kartı talep etti. Kültürpark’ta yer alan meclis binası önünde eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Temsilciliği üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslendi. Meclis toplantısı öncesinde bina önünde ‘Ulaşımda Eşitlik Öğretmenin Hakkıdır’ yazılı pankart açan özel sektör öğretmenleri adına basın açıklamasını Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Temsilcisi Tülay Apak okudu. Eylem esnasında öğretmenler, ‘Mücadele dersini öğretmenler verecek!’ sloganını attı.



İZMİR’DE NEDEN UYGUN DEĞİL?



Basın açıklamasını okuyan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Temsilcisi Tülay Apak, diğer illerdeki belediyelerde özel sektör öğretmenlerine indirimli ulaşım kartı hakkı tanındığını vurgulayarak şunları söyledi: “Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürürlüğe koyduğu 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na bağlı olarak görev sürdürürler, MEB Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı olan bu kurumlara sözleşmeli bir şekilde atanarak çalışan öğretmenlerin, Kanun’da söz konusu olan şartları nettir. Bu kanuna göre özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler resmi okullara atanarak kamuda alışan öğretmenlerle aynı niteliğe sahiptirler. Aynı zamanda yetki, sorumluluk, ödül e cezada 657'ye bağlı olan özel öğretim kurumu öğretmenlerinin yaşadıkları illerde, amuda çalışan öğretmenlere verilen indirimli ulaşım kartı hakkının verilmemesi, kanunun dikkate alınmadığını göstermektedir. Adana, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Eskişehir, Mersin ve pek çok ildeki belediyeler, özel sektör öğretmenlerine bu hakkı tanımıştır. Uygulamadaki bu olumsuz fark, İzmir'deki özel sektör öğretmenini değersizleştirip ötekileştirmekten başka bir şey değildir. Bugüne dek bu haklı talebimiz için, İzBB’ye defalarca dilekçe verdik. Elimizde evrak kayıt numarası olmasına rağmen yetkililer bir dilekçemizin izine dahi rastlayamamışlardır. Üzerine gerçekleştirdiğimiz bir dizi görüşmede ise uygulamanın yasal mevzuata uygun olmaması bahanesi gerekçe gösterilmiştir. Şimdi soruyoruz: Diğer şehirlerdeki uygulama yasal mevzuata uygunken İzmir'deki neden uygun değildir?”



MÜJDE BEKLİYORLAR



“Bu ülkenin yasaları şehirden şehre değişkenlik mi göstermektedir?” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Apak, “Özel sektördeki öğretmenlerin MEB’e ataması yapıldığına göre Belediye, bizi neden öğretmen olarak görmemekte ısrar etmektedir? Sosyal belediyecilik anlayışı toplumun ileri unsurlarını kapsayacak şekilde eşitlik ilkesi üzerinden sağlanırken İzBB bizleri kamudaki meslektaşlarımızdan ayrıştırmaya daha ne kadar devam edecektir? Belediyemizin ve Başkan Tunç Soyer'in bu yanlışa bir an önce çözüm bulacağı umuduyla tüm üyelerimiz bizlerden müjdeli haber beklemektedir. Öğretmen kartı hakkımız ve hakkımızı alacağız!” ifadelerini kullandı.