İzmir'de yurt fiyatları, bölgenin farklı semtlerine ve yurtların sunduğu olanaklara göre çeşitlilik göstermektedir. Genellikle özel yurtlar, öğrencilere konaklama ve bazı temel hizmetleri içeren paketler sunmaktadır. Özellikle şehir merkezine yakın bölgelerdeki yurtlar genellikle daha yüksek fiyatlarla hizmet verirken, uzak bölgelerde ve kampüslere yakın konumlarda bulunan yurtlar daha ekonomik seçenekler sunabilmektedir. Yurt fiyatları ayrıca oda tipine, yemek hizmetlerine, odaların donanımına ve yurtların sunduğu ekstra imkanlara göre de değişiklik gösterebilir. İzmir'de yurt arayan öğrencilerin bu faktörleri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları önemlidir. Her yılın başında ve tercih dönemlerinde bu fiyatlar ve hizmetlerdeki değişiklikler, öğrenciler için önemli bir karar sürecini oluşturur.

Bornova'da bulunan bir kız yurdunun yıllık fiyatları:

Tek kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil) 204.000 İki kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil) 186.000 Üç kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil) 168.000 Dört kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil) 159.000 Beş kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil) 141.000

Bucada bulunan kız yurdu, öğrencilere modern konaklama imkanları sunan ve genellikle yemek hizmetleri de dahil olan bir tesis olarak öne çıkmaktadır. Bölgedeki yurtlar genellikle 9 Eylül Üniversitesi'ne yakın konumda yer alır ve öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlar. Yurtlar genellikle odaların öğrenci ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlendiği ve güvenli bir ortam sağladığı için tercih edilmektedir. Ayrıca, Bucada bulunan kız yurtları çevresel olanaklara da yakın olabilir, bu da öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını kolaylaştırabilir.

Buca'da bulunan bir özel yurdun fiyatları:

Tek kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil değil) 220.000 İki kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil değil) 175.000 Üç kişilik oda fiyatı (Akşam yemeği ve kahvaltı dahil değil) 160.000