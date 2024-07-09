İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya ve online platformlar üzerinden "evde ek iş" ve "evde paketleme işi" ilanları vererek vatandaşları dolandıran şebeke, 4 Temmuz sabahı saat 05.30'da gerçekleştirilen operasyonla çökertildi.

100 milyon liralık vurgun

Dolandırıcılar, sahte resmi kurum logoları ve şirket isimleri kullanarak "kapora ücreti", "sigorta ücreti" ve "veri ücreti" adı altında para talep ettiler. Hedef kitle olarak genellikle ev hanımlarını seçen şüpheliler, İzmir'de 17 kişiyi 1 milyon 250 bin TL, ülke genelinde ise yaklaşık bin kişiyi 100 milyon TL dolandırarak haksız kazanç elde ettiler.

Eş zamanlı operasyon

70 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 64 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 17'si serbest bırakılırken, 15 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 32 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.