İzmir’de 23 Ocak Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı bir seyir izleyecek. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklıklar ise aynı değerlerde olacak.

Sabah saatlerinde nem oranı %83 iken, öğleden sonra %64’e kadar düşmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru yeniden artış gösteren nem, gece %96 seviyesine ulaşıyor.

Rüzgar, gün boyu kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Ortalama rüzgar hızı 2-7 km/sa arasında değişirken, maksimum hız 17 km/sa olarak tahmin ediliyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

İzmir halkı, gün boyunca parçalı bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacakların rüzgarlı havaya dikkat etmeleri öneriliyor.

Hava durumu verilerine göre, yağış beklenmemekle birlikte sabah saatlerinde ve gece oluşabilecek nem yoğunluğuna karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.