İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Pazar Yeri’nde bugün açılması planlanan tekstil fuarına karşı çıkan pazarcı esnafı, gece boyunca nöbet tuttu.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası ve İzmir Pazarcılar Derneği öncülüğünde bir araya gelen esnaf, fuarın pazar alanında düzenlenmesine tepki gösterdi.

Bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edilirken, pazarcıların eylemi olaysız şekilde devam etti. Sabah saatlerinde fuar için herhangi bir hazırlığın yapılmadığı gözlendi.

“Rant kimin cebine gidiyor, bilmiyoruz”

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, pazar yerinin her çarşamba günü pazarcı esnafına tahsis edildiğini, cumartesi günleri ise Karşıyaka Belediyesi tarafından tekstil fuarı olarak kullanılmasının planlandığını söyledi.

Erişen, sürecin şeffaf yürütülmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu rant nedir, ne kadardır, kimsenin haberi yok. Biz ekmeğimizin bölünmesini istemiyoruz. Meclis ya da encümen kararı olmadan bir şirkete yetki verilmiş. Halkın parasının nereye gittiği belli değil. ‘Ben başkanım, her şeyi yaparım’ denilemez. Yasa ve kanunlar var. Bu nedenle dava açıyoruz, sonucu bekleyeceğiz. Buraya fuar açılmasına izin vermeyeceğiz.”

“Yetkisiz bir süreç işliyor, kamu zararı doğuyor”

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ise pazar alanında yürütülen sürecin mevzuata aykırı olduğunu savundu.

Acar, “Biz pazarcı esnafıyız ve belli kurallara tabiyiz. Belediye tarafından bir şahıs şirketine devredilen alanla ilgili inatla adım atılıyor. Bu durum büyük bir kamu zararı yaratacak. Şikayetimizi yaptık, süreci sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Esnaf kararlı: “Gerekirse haftaya da buradayız”

Bostanlı’daki pazarcıların eylemi sabah saatlerine kadar sürdü. Esnaf, fuarın açılmaması için haftaya da nöbete devam edeceklerini açıkladı.

Karşıyaka Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.