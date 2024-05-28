33 yaşındaki Muzaffer G., İzmir Caddesi'nde Pitbull cinsi köpeğini tasmayla gezdirirken, sahipsiz bir kediye saldıran köpeğini engellemedi. Kedinin ölümüne ve çevredeki vatandaşların tepkisine rağmen, Muzaffer G. köpeğini tekmeledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek görüntülendi.

Gözaltına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muzaffer G.'yi gözaltına aldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G.'nin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yasal işlem başlatıldı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.