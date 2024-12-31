İzmir'de, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda beş şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen beş şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda beş şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen bir tüfek, 21 kartuş ve çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.