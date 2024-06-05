İzmir'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada propaganda yapan diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, il dışında olduğu tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve terör örgütü ile bağlantılarının detaylı şekilde incelendiği bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı, örgüt üyelerinin sosyal medyada yürüttüğü faaliyetleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Yakalanamayan şüpheliler il dışında

Gözaltı kararı verilen diğer 4 şüphelinin ise il dışında oldukları belirlendi. Güvenlik güçleri, bu şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Operasyonların devam edeceği ve terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Peki, şüpheliler hakkında hangi suçlamalar var ve soruşturma nasıl ilerliyor? Detaylar merakla bekleniyor.