İzmir'de yapılan operasyon sonucunda PKK'nın Avrupa yapılanmasında yer aldığı belirlenen bir örgüt üyesi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şengal'deki faaliyetleriyle bilinen örgüt üyesi, İzmir'deki adresinde gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan bu detaylı araştırmalar sonucunda, Irak'ın Şengal bölgesinde aktif olan ve Avrupa yapılanmasında görev aldığı belirlenen örgüt üyesinin İzmir'deki saklanma adresi tespit edildi.

Tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyon sonucu, örgüt üyesi şahıs İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, mahkeme tarafından tutuklandı.