Baskınlarda 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

24 saat boyunca süren operasyonda, aralarında hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 173 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.30’da kent genelinde operasyon düzenledi. Merkez ve dış ilçelerde görevli 208 personelin katılımıyla 100 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

