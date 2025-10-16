İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 173 kişi yakalandı.
Polis ekiplerinden geniş katılımlı operasyon
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.30’da kent genelinde operasyon düzenledi. Merkez ve dış ilçelerde görevli 208 personelin katılımıyla 100 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
24 saat sürdü, 173 kişi yakalandı
24 saat boyunca süren operasyonda, aralarında hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 173 kişi yakalandı.
Ruhsatsız silah ele geçirildi
Baskınlarda 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi