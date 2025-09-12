HABEREKSPRES- İzmir’de polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan saldırgan ile babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2 polis memuru şehit olmuştu
Olay geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelmiş, polis merkezine yapılan saldırıda 2 polis memuru şehit olmuştu. Saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan saldırgan ile babası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...