İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar'da bir vatandaşın polise yaptığı şikayet üzerine harekete geçti. Şikayetçi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin 1 milyon lira dolandırdığını belirtti.

Şüpheliler yakalandı

Ekipler, olayın T.Y, Y.G, A.A. ve U.C. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti ve şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Dolandırıcılık olayının detayları ve soruşturmanın seyrine dair gelişmeler merakla bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi