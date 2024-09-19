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Narkotik dedektör köpeği Erez’in de destek verdiği aramalarda araç içinde toplamda 5 kilo 537 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücüye “dur” ihtarında bulunulmasına rağmen kaçmaya devam eden araç, polis tarafından takip edildi. Ekipler, kaçan aracı uyarı ateşi ile lastiklerini patlatarak durdurdu. Aracın camı kırılarak içeriye giren polisler, kendilerini kilitleyen şüphelileri yakaladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri hafif ticari aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurmak üzere harekete geçti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, polisten kaçan ve lastikleri patlatılarak durdurulan hafif ticari araçta 5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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