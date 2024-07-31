İzmir'de sosyal medyada büyük yankı uyandıran ilginç bir olay yaşandı. Konak ilçesinde sabah saatlerinde polislerden kaçan bir şahıs, yoldan geçen bir genç tarafından çelme takılarak durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olayın detayları

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olay, bir gencin cesur davranışı sayesinde polis ekiplerine büyük bir yardım sağladı. Sabah saatlerinde, şüpheli bir şahıs polis ekiplerinden kaçarken yoldan geçen bir genç, kaçan şahsa ani bir hamle yaparak çelme taktı.

Polislerin peşinden koştuğu şüpheli

Olay sırasında polis ekipleri, şüpheli şahsı durdurmak için peşinden koşuyordu. Ancak, yolda rastladıkları bir genç, cesur bir hareketle durumu hızla çözmeyi başardı. Çelme takma anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve o anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Genç tarafından yakalanan şüpheli

Genç, kaçan şüpheliye çelme takarak onun düşmesini sağladı. Bu ani hareketle şahıs bir anda yere serildi ve polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar, sokaktaki güvenlik kamerası tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi. Çelme takma hareketinin saniye saniye kaydedildiği görüntüler, izleyenlere olayın dramatik anlarını net bir şekilde sundu.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, kaçış anı ve çelme takma anını detaylı bir şekilde gösteriyor. Görüntüler, genç adamın cesur müdahalesini ve şüphelinin yere düşmesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu anlar, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü ve izleyicilerden büyük takdir topladı.