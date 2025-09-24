İzmir’de SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi’nin, Örnekköy 3. Etap Westkordelion Projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı protokol, kooperatif üyelerinin tepkisine yol açtı. Mağdurlar, anlaşmanın belirsizlikleri artırdığını ve mağduriyetlerini derinleştirdiğini ifade etti.

Tepki çeken protokol

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin protokolleri feshederek inşaatları durdurmasının ardından gündeme gelen ilk anlaşma olan bu protokol, kooperatifin yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda görüşülecek.

Üyeler, kooperatif başkanının tutuklu, yönetimin ise ağır ceza davalarında yargılanıyor olmasına dikkat çekerek, “Siyaseten çözüm sunulmuş gibi gösterilen bu protokole onay vermemiz mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

“Hakkımız olan evleri istiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve mevcut kooperatif yönetiminin sunduğu protokolde ağır şartların dayatıldığını savunan üyeler, haklarını almakta kararlı olduklarını belirtti.

Mağdurlar, “Hakkımız olan evlerimizi istiyoruz” diyerek kamuoyuna çağrı yaptı.

Genel kurula davet

Kooperatif üyeleri, 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Karşıyaka Örnekköy’deki Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde yapılacak olağanüstü genel kurula basın mensuplarını davet etti.