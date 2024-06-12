Yaz aylarında ortaya çıkan koku sorununu ve kış aylarındaki yağmur suyu taşkınlarını önlemeye yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hedef 49 bin metreküp atık

Mart ayından bu yana metropol ilçelerde atık su kanallarının bakım, onarım ve temizliğini sürdüren İZSU ekipleri, 2025 yılı Haziran ayına kadar Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde toplamda 49 bin 150 metreküp çamur ve balçık toplamayı hedefliyor.

Kuzey ve güney bölgelerde yoğun çalışmalar

Kuzey ve güney bölgelerinde 5 ayrı ekip ve çok sayıda personelle yürütülen temizlik çalışmaları kamyon ve iş makineleri ile gerçekleştiriliyor.

Güney bölgesi

Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 24 bin 150 metreküplük teressübat malzemenin temizlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 4 bin 500 metreküp atık çıkarıldı. Özellikle Kemeraltı, Basmane Meydanı, Gaziler Caddesi, Mehmetçik Bulvarı, Fahrettin Altay Meydanı ve Gaziemir 40 Sokak gibi bölgelerde de çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

Kuzey bölgesi

Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Çiğli ilçelerinde ise 25 bin metreküplük teressübat malzemenin çıkarılması hedefleniyor. Şu ana kadar 2 bin 500 metreküplük atık temizlendi.

Geri dönüşümü zor malzemeler sorun oluşturuyor

Temizlik çalışmaları sırasında ıslak mendil, peçete, kâğıt, halı ve kilim parçaları gibi geri dönüşümü zor olan atık malzemelerle de karşılaşıldığı görülüyor. Bu tür malzemelerin ızgaralara atılmaması gerekiyor. Yaz aylarında hatlarda biriken bu malzemeler kokuya neden oluyor ve çevre ile insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Temiz bir çevre ve körfez hedefi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün önem verdiği temiz çevre, temiz Körfez ve daha yaşanılabilir bir İzmir hedefine ulaşmak için bu çalışmaların büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.