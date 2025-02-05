İzmir’de Riskli Binalar Için Harekete Geçiliyor

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 133’üncü toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda kentsel dönüşüm, deprem güvenliği ve altyapı çalışmaları ele alındı. Bayraklı ve Bornova’da yapılan taramalar sonucunda 4 bin 100 binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

4 bin 100 bina riskli

Başkan Tugay, İzmir’in yapı stoku problemini çözmek için çalışmaların hızlandırılacağını belirterek, “Bayraklı ve Bornova'daki binalar dayanıklılık açısından tarandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından geliştirilen yöntemle yapılan taramalarda, 4 bin 100 binanın depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı” dedi.

Riskli binalarla ilgili yapılacak işlemler hakkında bilgi veren Tugay, “Bu binaların sakinlerine ve ilçe belediyelerine bildirimde bulunulacak. 6306 sayılı kanun kapsamında performans testleri yapılacak ve sonuçlara göre riskli yapı ilan edilen binaların 2 ay içinde boşaltılması sağlanacak. Yeniden inşa süreci ise hızlı şekilde yönetilecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir ilk olacak

İzmir’de hayata geçirilecek bu modelin Türkiye’de bir ilk olacağını söyleyen Başkan Tugay, “Bayraklı ve Bornova'daki binalar dayanıklılık açısından tarandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İnşaat Mühendisleri Odası'nın beraber geliştirdiği bir yöntemle, dışarıdan gözlemle ve basit testlerle bu tarama yapılıyor. Bununla beraber 'benim binamı kontrol eder misiniz' diyen kişilerin binalarını da eklediğinizde 4 bin 100 civarında bina, depreme dayanıksız olarak değerlendirilmiş. Ama bizim kanunlarımıza göre bu şekilde karar veremiyorsunuz. Yapıların riskli olup olmadığını belirlemek için performans testleri var, kanuna göre onları yaptırmanız gerekiyor. Ancak bu bulgu büyük ihtimalle doğru. Gözlem ve basit testlerle elde edilen bulgunun doğru olma ihtimali çok yüksek. Bu binaların riskli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bina sahiplerine, orada oturan insanlara bunu bildirme kararı aldık. İlçe belediyelerine yazıldı. İlçe belediyeleri bina sahiplerine bildirecek, sonra da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanuna göre riskli yapı kararı alınıp alınmaması açısından performans testleri yapılacak. Testler kötü çıkarsa riskli yapı kararı verilecek. Ardından bu binaların 2 ay içinde boşaltılmasını ve sonra da yeniden yapılmasını isteyeceğiz. 4 bin 100 binada ortalama 10 hane olsa, bu 40 bin ev demek. Bunların yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi için bir süreç yürüteceğiz. Bu gerçekleştiğinde Türkiye'de bir ilk olacak, çünkü bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı. Riskli olduğunu saptadığınız binaları uzaktan seyredemezsiniz. Mutlaka bir yenilenme ya da güçlendirme sürecine sokmanız lazım. Biz de bu süreci başlatacağız” diye aktardı.

Zemin araştırmaları devam ediyor

Başkan Tugay, deprem güvenliği açısından zemin analizlerinin de sürdüğünü belirterek, “Bayraklı ve Bornova’dan sonra Karşıyaka ve Halkapınar bölgesindeki yapı stoğu da detaylı şekilde incelenecek” diye konuştu. Tugay ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde hükümetin İstanbul’da başlattığı “yarısı sizden, yarısı bizden” modelinin İzmir için de uygulanabileceğini vurguladı.

İzmir Körfezi temizleniyor

Toplantıda Körfez’de yapılan çevre çalışmalarına da değinen Tugay, “Son yapılan ölçümlerde değerler iyi çıktı. Hızla bir düzelme görüyoruz. Hiç öyle zannedildiği gibi kötüye giden bir şey yok. Gözle görülür bir düzelme var. Arıtma iyi çalışıyor. Nisan ayında 4. faz da bitecek. Dereleri ve Gediz'i biraz daha yakından inceleyeceğiz. Oralardaki kirletici deşarjları yakalayıp durduracağız. Körfez’in hiç kimsenin tahmin etmediği kadar hızlı temizleneceğini düşünüyorum” dedi.

Sıfır karbon hedefi

Başkan Tugay, İzmir’in “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk kent olduğunu hatırlatan Tugay, 2030 sıfır karbon hedefine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını, enerji verimliliğiyle ilgili bir çalıştay yapacaklarını belirtti. Tugay, insan kaynağını çok önemsediklerini de ifade ederek, sanayi sitelerinde çalışan çırak çocuklarla ilgili çalışma başlattıklarını belirtti. Tugay, “Kültür olmadan kalkınma olmuyor. Gelişmeyi, kalkınmayı kültür eşliğinde sağlayabiliyorsunuz. Kültür sadece bu salonda konuşan insanlarla değil, sanayi sitelerinde çıraklık yapan çocuklarla da gelişecek. Kültürün bu şehrin bütün insanlarını kapsıyor olması lazım. Arkadaşlarımız kapı kapı gezip dezavantajlı mahallelerde 'sizin için ne yapabiliriz' diye soruyor. Böyle bir yerel yönetim süreci yürüyor” diyerek konuşmasını noktaladı.