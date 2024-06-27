Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı koordinasyonunda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarının performansıyla gerçekleştirilen “Konuşulmayan Beklentiler” adlı tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe katılım

Hastalara rehabilitasyon amacıyla Muhittin Erel Amfisinde gerçekleştirilen oyuna; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruçhan Sertöz, TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Damla İşman Haznedaroğlu, Klinik Psikolog Ayşe Altan, Sosyal Hizmetler Uzmanı Arda Tomba, toplum ruh sağlığı merkezi çalışanları, hasta yakınları ve sanatseverler katıldı.

Etkinlik kapsamında EÜ Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların oyuncu olarak yer aldığı “Konuşulmayan Beklentiler” tiyatro oyunu sergilendi. Oyun sonunda açıklama yapan EÜTF Dekanı Prof. Dr. Ruçhan Sertöz, “Sanat, sadece iyileştirmiyor, aynı zamanda geliştirip birleştiriyor. Bu güzel projeyi hayata geçiren ekibimize, oyuncularımıza ve bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal aktiviteler danışanları olumlu yönde etkiliyor

Klinik Psikolog Ayşe Altan, sosyal aktivitelerin danışanları moral ve motivasyon açısından olumlu yönde etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Düzenlediğimiz; tiyatro, müzik, spor, resim, seramik, yabancı dil gibi sosyal faaliyetler, tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlıyor. Bu süreç, insanları daha üretken olmaya motive ederek hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine vesile oluyor. Aktiviteler, aynı zamanda hastaların aralarında iletişim kurmalarını ve sosyalleşmelerini sağlıyor. Danışanlarımızla 8 yıldır tiyatro etkinliği yapıyoruz. Küçük skeçlerle başlayıp her yıl artan oyuncu sayısı ve konuyla birlikte tiyatro oyunlarımızı geliştiriyoruz. Sahnede olmanın ve rol almanın sonucunda verilen emeğin takdir edilmesi, birlikte bir şeyler üretip dayanışma ruhunu tatmaları danışanların ruhsal rehabilitasyonlarına yararlı oluyor.”

Danışanların deneyimleri

Tiyatro oyununda sahne alan danışan Berna Oğuz, “İlk yıllarda sahne korkusu ve heyecanım vardı ama oynaya oynaya alıştım. Tiyatro bana çok iyi geliyor ve olumlu düşünmeme fırsat veriyor” dedi.

“Konuşulmayan Beklentiler” oyununu Sosyal Hizmet Uzmanı Arda Tomba yazdı ve yönetti. Teknik ekipte ise Klinik Psikolog Ayşe Altan, Gülsüm Canayaz, Seçil Kahraman, Devran Turhan yer aldı. Etkinliğin sonunda oyuncular ve TRSM ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.