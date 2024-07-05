İzmir’de rüzgâr bir hafta daha esecek, nem ve sıcaklık ise etkisini artıracak.

Bölge geneli bugün (cuma) parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü 30 derece olan sıcaklık 29 Temmuz itibarıyla artarak 9 Temmuz Salı günü 41 dereceye çıkacak.

Rüzgârın ise hızını artıracağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yüzde 65 olan nem pazar günü yüzde 80’e kadar çıkacak. Nem pazartesi, salı, çarşamba günleri de etksini sürdürecek.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre beş günlük hava tahmini şöyle: