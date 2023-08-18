İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ağustos ayı üçüncü oturumu, Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde Kültürpark'ta yapıldı.

Toplantı öncesi meclis salonu önünde belediyenin 400 servis plakası satışına yönelik ihalesinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından mağduriyet yaşadıklarını iddia eden bir grup, basın açıklaması düzenledi.

Grup adına açıklama yapan avukat Şehmus Bedir, 2021 yılındaki ihaleye katılan 288 kişinin, evini satarak ya da tüm birikimini harcayarak her plakaya 400 bin liradan fazla para ödediğini ifade etti.

Danıştay'ın servis plakalarını "meclis kararı alınmaksızın hatalı ihale yapıldığı" gerekçesiyle iptal ettiği bilgisini veren Bedir, şöyle konuştu:

"Danıştay'ın verdiği kararın kamu zararına neden olacak, geçmişte aynı usulle yapılmış tüm ihalelerin iptalinin önünün açılması riskini gündeme getirecektir. Bu durum da kentte toplu taşıma krizine neden olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin söz konusu Danıştay kararının uygulanmasına yer olmadığı hususunu belediye meclisine havale ederek gündem oluşturması ve karar almasının hukuken mümkün olduğu inancındayız."

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ise çözümden yana olmadığını iddia eden Bedir, "Kendilerine hukuka uygun 4 alternatiften oluşan çözüm önerimizi sunmamıza rağmen bu önerilerimiz ortak akılla müzakere edilmemiştir." dedi.

Bedir, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için başka hukuki yolların da olduğunu, kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminden çözüm beklediklerini ifade etti.

İmar artışı kararı

Meclis toplantısında 30 Ekim 2020'de Bayraklı ilçesinde büyük hasara yol açan deprem sonrası bazı bölgelerde yüzde 20 imar artışını da kapsayan emsal karar oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Alparslan Bilen'den boşalan komisyon görevlerine yeni isimler seçildi.