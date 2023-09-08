Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan bir grup, "S plakama dokunma", "Plakamız alınarak 3 yıllık kiralama teklifi hakarettir" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Barış Akarca, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021'de açtığı S plaka ihalesini alıp çalışmaya başladıklarını hatırlattı.

Danıştay'ın servis plakalarını "meclis kararı alınmaksızın hatalı ihale yapıldığı" gerekçesiyle iptal ettiğini belirten Akarca, şöyle konuştu:

"Belediye bize 'Danıştay iptal etti, biz kararı uygularız, plakaları getirin ya da plakaları size ihale bedeli olarak 3 yıllık kiralık verelim' diyor. Bizi düşünmüyorlar, biz bu plakaları alırken evimizi, çocuklarımızın altınlarını satarak zor şartlarda satın aldık. Belediyenin kiralama teklifini kabul etmeyeceğiz. Biz ev satın almışız, belediye bize 'sen bu evde kiracı ol' diyor. Biz plakamızı alıp, alnımızın terini o plaka üzerinden evimizi geçindirmek istiyoruz."

Mehmet Can Dağdeviren de 2021'de ihale bedeli olarak 400 bin lira ve KDV ödeyip plakaları satın aldıklarını belirterek, "Plakanın değeri bugün 4 milyon lira. Bizi mağdur etmeyeceğinin sözünü veren belediye, bize bugün '400 bin liranızı vereceğiz, sizle helalleşeceğiz' diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.