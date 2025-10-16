İzmir genelinde düzenlenen geniş kapsamlı asayiş operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
İzmir’de geniş çaplı şafak operasyonu
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Dün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, il merkezi ve dış ilçelerde görev yapan 208 personel görev aldı.
100 adrese eş zamanlı baskın
Asayiş ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. 24 saat süren operasyon boyunca kent genelinde 100 farklı adrese girildi.
Operasyonda ‘Hırsızlık’, ‘Öldürme’, ‘Yaralama’, ‘Yağma’, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel suçlar’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ gibi suçlardan aranan 173 kişi yakalandı.
Ruhsatsız silah ele geçirildi
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
Polis kaynakları, operasyonların aralıksız süreceğini ve suçla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirtti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.” denildi.
Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.