Bunlar da ilginizi çekebilir

Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

İZMİR (AA) - İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.