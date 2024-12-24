İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yolları göle çevirirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, gece saatlerinde başlayan yağmur kenti etkisi altına aldı. Bir anda bastıran sağanak, kent merkezindeki birçok yolu adeta göle döndürdü. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bazıları araçlarının dörtlülerini yakarak yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Sürücüler zorluk yaşadı, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

Yağmurun etkisiyle trafikteki yoğunluk arttı ve sürücüler zorlu anlar yaşadı. Çoğu araç, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Zaman zaman gökyüzünü aydınlatan şimşekler, yağışın etkisini daha da artırdı. Yağmurun gün boyunca süreceği ve akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.