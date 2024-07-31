İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Sağlığı Geliştiren Parklar” projesi, şehrin parklarını hem spor yapma hem de sağlık eğitimi alma merkezlerine dönüştürüyor. Narlıdere ilçesinde bulunan Muhtar Sefa Dönmez Parkı’nda yapılan etkinlikte, katılımcılara beslenme, ilk yardım ve ev kazalarından korunma konularında bilgi verildi.

Eğitim ve Spor Bir Arada

Eğitimler: Etkinlikte, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Banu Erdal, ev kazaları, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi verdi. Erdal, ev kazalarının yüksek oranlarda yaşandığını belirterek bu konuda bilgilendirmelerin önemini vurguladı. Ayrıca, katılımcılara sağlığı tam bir iyilik hali olarak tanımladıklarını belirtti.

Açık Hava Egzersizleri: Katılımcılar, beden eğitimi öğretmeni Merve Akıncıoğlu eşliğinde açık havada fiziksel aktiviteler yaptı. Egzersizler, hem fiziksel sağlık hem de toplumsal etkileşimin güçlendirilmesine katkıda bulundu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama Proje Şube Müdürü Hüseyin Öztürk, Sağlığı Geliştiren Parklar projesinin 11’inci kez düzenlendiğini belirterek, bugüne kadar 500’ün üzerinde vatandaşın bu projeden yararlandığını ifade etti. Parkların sosyal bir ortam haline gelmesi açısından projeyi önemsediğini vurguladı.

Ilıca Mahallesi Muhtarı Neval Çelebi, etkinliğin çok yararlı olduğunu belirterek, ev hanımlarının ev kazalarına karşı korunma yollarını öğrenmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Projenin mahallelerinde de uygulanmasını talep edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan Cem Şendur, ilkyardım bilgilerini öğrenmenin faydalı olduğunu ve bilinçlenmenin önemini vurguladı. Aynur İnanç, açık havada egzersiz yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti. İsmet Karaova ise, sağlık ve beslenme konularında edindiği bilgilerin günlük hayatında uygulayacağını ifade etti.

Etkinlikte psikososyal sağlık konusunda Psikolog Ufuk Kılınçaslan, hayvanlardan geçen hastalıklar konusunda Ziraat Mühendisi Arda Yapanmış ve ilkyardım konusunda Dr. Yusuf Demir bilgi verdi. Eğitimler, katılımcılara kapsamlı bir sağlık bilgisi sunarak farkındalık yarattı.