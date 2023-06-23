Kurban Bayramı dolayısıyla resmi tatil olarak belirlenen 9 günlük süreçte, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görevlendirildi. Bakanlıkça alınan ek tedbirler kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere pek çok çevreyolu bağlantı noktasında acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler konumlandırıldı. İzmir'in Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar gibi turistik ilçelerine ulaşımı sağlayan Güzelbahçe ilçesindeki anayolda 14 sağlık personeli, helikopter ambulansı, UMKE Timi, acil yardım ambulansı, 2 motorize ambulans görev yapmaya başladı.



'OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ'

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, "9 günlük bayram tatili süresince özellikle ilk günlerde trafik yoğunluğu bekleniyor. Oluşabilecek trafik kazaları, acil yardım ihtiyacına karşı ek tedbirler alıyoruz. Bulunduğumuz yer İzmir'in Güzelbahçe ilçesi. Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar gibi ilimizdeki turizm bölgelerine müdahale edebilecek bir nokta. Uluslararası standartlarda eğitimli doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni, kaptan pilotları ve hava ambulansı ve ulusal medikal kurtarma ekipleriyle beraber oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız. 9 günlük tatil demek bizler için 9 günlük ayrı bir performansla çalışma anlamına geliyor. Hava ambulansının içinde bir yoğun bakım standartlarında bulunan kalp monitörü, kalp ritmi düzenleyici, solunum cihazı, hastanın ileri hava yollarını açmaya yönelik teçhizat ve acil yardım ilaçlarından oluşan 30'dan fazla ekipmanımız var. Acil yardım ambulanslarımızda da aynı teçhizat bulunmaktadır. Bayramda ilk üç gün için planlama yaptık, planlamalar yoğunluk ve talebe göre değişiklik gösterebilir" ifadelerini kullandı.



'KESİNTİSİZ FAALİYETTEYİZ'

Ambulans helikopterin pilotlarından Bedri Karagöz ise "Bu helikopteri iki pilot olarak sevk ve idare ediyoruz. Helikopterimiz Sağlık Bakanlığı 112 hizmetini üçüncü boyuta taşıyan bir araç. Gündoğumu, gün batımı olarak kesintisiz bir şekilde 365 gün faaliyetteyiz. Bayram süresince de her şekilde hazırız. En hızlı şekilde müdahale etmek için sürekli hazır halde bekliyoruz" diye konuştu.