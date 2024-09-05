3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İzmir’de önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir yürüyüş ve pilates seansı içeriyordu.

Yürüyüş ve pilatesle sağlık farkındalığı

Etkinliğe Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol, Narlıdere Huzurevi ve Narlıdere Belediyesi temsilcileri, sağlık çalışanları ve halk katıldı. Sahilevleri Bakü Parkı'ndan başlayarak Altıevler Muhtarlığı'na kadar süren farkındalık yürüyüşü, sağlık bilincini artırmayı hedefledi.

Etkinliğin ardından, Sahilevleri Altıevler Muhtarlığı önündeki parkta spor eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen fiziksel aktivite ve pilates seansı, katılımcılara sağlıklı yaşamın keyfini çıkarmak için fırsat sundu.

Sağlıklı yaşam için bir adım daha

Bu anlamlı etkinlik, halk sağlığını destekleyen ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sağlıkla kalmanın ve aktif bir yaşam sürmenin önemi vurgulandı. İzmir’de sağlık haftasını kutlamak için yapılan bu yürüyüş ve pilates etkinliği, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.