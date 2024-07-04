İZMİR (AA) - İzmir'de, Batı Anadolu Sağlık Turizm Derneğinin öncülüğünde "Sağlık Turizminin Parlayan Yıldızı İzmir Zirvesi" gerçekleştirildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, Türk sağlık turizminin son dönemlerde önemli mesafe katettiğini belirtti.



Kentte sağlık turizmi için her türlü altyapının gelişmiş olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve ilimizde sağlık turizmiyle ilgili şartlar çok müsait durumda. Dünya sağlık turizmi açısında iyi durumlarda olan ülkelerden birisiyiz. Sağlık turizminde daha üst sıralara çıkabilmemiz için daha seçici, gelir getirici ve katma değerli hizmet sunulması gerekiyor."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilerlemek ve ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Geçen yıl sağlığı için Türkiye'ye gelen 3 milyon hastadan 5 milyar dolar gelir elde edildiğini aktaran Çankırı, "Hedefimiz Türkiye'yi sağlık alanında global referans noktası haline getirmektir. Ancak sadece bugünün başarılarıyla yetinmemeli, geleceğe dair hedeflerimizi de belirlemeliyiz. Türkiye'yi insanların kaliteye geldiği bir sağlık turizmi cenneti haline getirirsek bu yüzyılda sağlık turizminde damga vuracak hale geliriz." diye konuştu.

Açılışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay ile Batı Anadolu Sağlık Turizm Derneği Onursal Başkanı Tuncer Kelleci de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sağlık ve ticaret uzmanlarınca "Türkiye'de sağlık turizminin bugünü ve yarını", "Sağlık turizminin parlayan yıldızı İzmir" ve "Sağlık turizminin paydaşlarına sağladığı faydalar" başlıklı oturumlarda katılımcılar bilgilendirildi.

İzmir'deki sağlık potansiyeli ve iyileştirilmesi gereken durumların görüşüldüğü etkinliğe hastane yöneticileri, sağlık çalışanları da katıldı.