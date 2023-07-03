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Trafik yoğunluğunun olabileceği noktalara ekipleri konuşlandırdıklarını kaydeden Efe, ekiplerin bu sayede kısa sürede vakalara müdahale ettiğini dile getirdi.

İzmir'de Foça, Aliağa, Bornova, Kemalpaşa ve Güzelbahçe'de acil müdahale birimlerinin konuşlandırıldığını belirten Efe, "Bu bölgede helikopter ve kara ambulanslarımız, UMKE ve motorize ekiplerimizle donanımlı, eğitimli sağlık personelimizle görevimizin başında olduk." dedi.

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Efe, kentte Sağlık Bakanlığının 9 günlük Kurban Bayramı tatili için planladığı sağlık tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.