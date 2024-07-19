İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla kurulan İzmir SAHA (Sokakta Analiz Hizmette Adalet) ekipleri, sorunları yerinde analiz ederek çözüme kavuşturmak için mahallelerde çalışmalara başladı. İlk olarak Karabağlar’ın Gazi, Özgür ve Devrim mahallelerinde faaliyet gösteren ekipler, mahalle sakinlerinin kapılarını çalarak sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri, belediyenin bu yakın ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkür etti.

“Vatandaşlarımız mutluysa biz de mutluyuz”

İzmir SAHA Ekibi Saha Sorumlusu Merve Ören, projenin amacı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Ören, "İzmir SAHA, sokakta analiz, hizmette adalet anlayışıyla yola çıkan bir ekip. Başkanımız Dr. Cemil Tugay, toplum katılımıyla sorunların yerinde tespit edilmesine son derece önem veriyor. İzmir’in sosyal ve kentsel olanakları kısıtlı mahallelerini tespit ederek bu mahallelere gidip hane halkıyla, esnafla, o mahallede yaşayan herkesle birebir görüşmeler yaparak sorunları yerinde tespit ediyoruz. Belediye ve vatandaşımız arasında bu köprüyü kurduğumuz için son derece mutluyuz. Yurttaşlarımız inanılmaz derecede mutlu. İnsanlar kendilerini değerli hissettiklerini söylüyorlar. Vatandaşlarımız mutluysa biz de mutluyuz" dedi.

Sorunlar yerinde tespit ediliyor

Ekiplerin çalışma şeklini anlatan Ören, "Ekibin başında Başkanımız, genel sekreterimiz ve proje yöneticimiz bulunuyor. Ekip, saha analiz-araştırma ile uygulama ve koordinasyon olmak üzere iki alana ayrılıyor. 11 kişilik saha analiz ve araştırma kısmında bizler teker teker hane görüşmeleri yapıyoruz. Sorunları, belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına göre daire başkanları bünyesinde sınıflandırıyoruz. Belediyemiz sorumluluğunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin talepleri de alıyoruz. Bunları analiz edip sosyolojik olarak da inceleyip bir rapor hazırlıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yetkili mercilerinin yer aldığı uygulama ve koordinasyon ekibine iletiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SAHA ekiplerine taleplerini aktaran Tağı Aksu, "Yalnız olmadığımızı hissettik. Halkın nabzının tutulması güzel bir şey. Kapıyı çaldığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İnşallah halkımız da buna duyarlı olur" dedi. Mahallesine doğalgaz, market, sağlık ocağı ve oyun alanı isteyen Tamariye Turan ise, "Halk olarak bize ulaşılmasını istiyoruz. Bu hizmetten çok memnunum. Her zaman başımızın tacısınız. Gelirseniz, giderseniz kapımız her zaman açık" şeklinde konuştu. Özgür Mahallesi’nde oturan Murat Yaşa, "Halkımızın düşüncelerinin, taleplerinin Başkan’a ulaşacak olması bizi mutlu eder. Ben 50 senedir burada oturuyorum, hiç böyle bir çalışma ekibini görmedim. Bizi ziyaret eden ekibin yaklaşımı, iletişimi de çok güzel" ifadelerini kullandı.