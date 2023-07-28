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Yüzme alanlarının aşılmaması, öğleden sonra rüzgarın artması nedeniyle fazla açılmamaları ve çocuklarını göz mesafesinden uzaklaştırmamaları konusu vatandaşlara anlatılıyor.

Ekipler, kent genelindeki özel ve halk plajlarında boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri'nin yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik plajlardaki denetim lerini sürdürdüğü bildirildi.