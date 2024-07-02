İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta seyahat eden 8'i çocuk toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.
Sahil güvenlik hızla müdahale etti
Lastik botun durdurulmasının ardından, ekipler 32 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde bota alarak işlemlerini gerçekleştirdi. Yakalanan göçmenler, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi