İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Mayıs'ta bir kişinin sahte altınla dolandırılması şikayeti üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheliler O.Ö, M.B. ve E.T.'nin, inşaat kazısında altın bulduklarını iddia ederek, mağduru 215 bin lira karşılığında sahte altın satışıyla dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, iki gün önce düzenledikleri operasyonla bu kişileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, sahte altın dolandırıcılığına karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür olaylara karşı vatandaşları uyararak, benzer durumlarla karşılaşıldığında hemen polise başvurmaları gerektiğini belirtti.