Kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtarak 123 vatandaşı dolandıran çeteye İzmir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. 94 şüpheli gözaltına alındı, 61 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılık şebekesine büyük operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı içinde ülke genelinde 123 vatandaşı telefonla arayarak "hakkınızda icra davası var" yalanıyla 10 milyon TL dolandıran çeteyi deşifre etti.

Liderliğini C.A.’nın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da gerçekleştirilen baskınlarda 94 şüpheli yakalandı.

Silah, uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek,

Uyuşturucu madde,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz,

Dolandırıcılıkta kullanılan telefonlar, bilgisayarlar ve dijital materyaller ele geçirildi.