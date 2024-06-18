İZMİR (AA) - İzmir'de vergi kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren şirket yetkilileri ve bağlantılı olduğu kişiler aracılığıyla sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdıkları ve bu yolla devleti zarara uğrattıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte 12 milyon 703 bin 425 lira tutarında 728 fatura, farklı şirketlere ait 12 kaşe, 367 bin 500 lira bedelli 23 senet, pos makinesi, 9 sevk irsaliyesi, muhtelif not kağıtları ve dokümanlar, 5 cep telefonu, 2 dizüstü, 2 sabit disk ile 1 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: aa