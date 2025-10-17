İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte satılık ve kiralık ev ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik baskında gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı.
İzmir merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli sosyal medya platformlarında sahte satılık, kiralık veya günlük bungalov ev ilanları paylaşarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir, Samsun, Muğla, Adana, Ankara, Mersin ve Antalya’da eş zamanlı baskınlar yaptı.
10 kişi yakalandı
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
45 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
“Gerçek ilan siteleri dışında işlem yapmayın”
Emniyet yetkilileri, vatandaşların sosyal medya üzerinden gördükleri ilanlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Yetkililer, ödeme yapılmadan önce konum, tapu ve kimlik bilgileri doğrulanmadan hiçbir anlaşmanın yapılmaması gerektiğini vurguladı.