İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Örgütün mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ ve 11 şüpheli, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda yakalandı.

Firari hissedar İzmir’de sahte kimlikle yakalandı

2018/51992 sayılı soruşturma kapsamında firari olan Erdal Babadağ, İzmir’de sahte kimlik kullanırken gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt bağlantılı 60 ismi savcılığa verdi. Babadağ’ın verdiği bilgiler ışığında yapılan araştırmalarda 36 ismin örgütle bağlantılı olduğuna dair yeni bulgular ortaya çıktı.

Güncel faaliyetler ve örgütsel bağlantılar tespit edildi

Babadağ’ın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY’ye güncel faaliyetlerle destek verdiği, yurtdışından gelen paraları örgüte aktardığı ve örgüt dokümanlarını paylaştığı belirlendi. Ayrıca, örgüt üyelerinin KPSS olayları üzerinden hükümeti hedef alan söylemleri ve iltisaklı kişilere yönelik planları ortaya çıkarıldı.

7 ilde eş zamanlı baskın: 12 gözaltı

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 18 dijital materyal, 10 adet FETÖ liderine ait kitap ve 1 ajandaya el konuldu. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.