İzmir'de yaşayan serebral palsi hastası Doğa Taşar (23), sadece sol elini kullanarak yaptığı resimlerle büyük beğeni topluyor. 'Sanat Engel Tanımaz' projesi kapsamında açılan sergide, Doğa'nın çizgi filmlerden esinlenerek oluşturduğu eserler yoğun ilgi görüyor. Bu sergi, Doğa'nın 9. sergisi olma özelliğini taşıyor ve sanatseverler tarafından büyük takdirle karşılanıyor.

18 yıldır resim çiziyor

Doğa'nın annesi Aslı Taşar, kızının 18 yıldır resim çizdiğini belirterek, "Doğa, kaynaştırma öğrencisi olarak başladığı ilkokulda, öğrenme açısından diğer çocuklardan geri kalmaya başladı. Bir süre sonra, Doğa'nın sıranın arkasında resim çizmeye başladığını fark ettim. Bu yeteneğini sosyalleşebilmesi için geliştirmek istedik. Daha sonra Doğa'nın yaptığı resimleri sosyal medya hesabından paylaştım. Derneklerden gelen desteklerle bugüne kadar geldik" dedi.