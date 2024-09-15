İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi, Çamurun Kalbi-Doro No Kokoro etkinliğiyle uluslararası bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türk ve Japon tasarım öğrencileri, 10. Uluslararası Tasarım Atölyesi kapsamında, engelli sanatçı adaylarıyla bir araya gelerek seramik şekillendirme atölyesi düzenledi. Bu anlamlı etkinlik, sanatın iyileştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardı.

Engelli sanatçılar ve tasarımcılar ortak çalışma yürüttü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Sanat Köprüsü Projesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da yer aldı. Etkinlik, Türk ve Japon tasarım öğrencilerinin engelli sanatçı adaylarıyla birlikte seramik çalışmaları yapmasını sağladı. Bu çalışmalarda, iyilik teması etrafında oluşturulan çamurdan sanat eserleri üretildi.

İyilik temalı çalışmalara yoğun ilgi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, etkinliğin engelli bireyler için büyük bir fayda sağladığını belirtti. “Japon ve Türk tasarım öğrencileri, Çamurun Kalbi projesi kapsamında engelli sanatçı adaylarımızla bir araya geldi. Bu etkinlik, onların sanat içinde etkin bir şekilde yer almalarına destek oluyor ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor,” dedi. Hızlı, bu tür projelerin toplumda farkındalık yarattığını ve iyiliği teşvik ettiğini vurguladı.

Ortak yaratım sürecinin önemi vurgulandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Can Özcan, projenin 10 yıldır sürdüğünü ve Türk-Japon iş birliğinin sanatı nasıl zenginleştirdiğini ifade etti. Özcan, “Bu yılki tema iyilik olarak belirlendi. Türk ve Japon tasarım öğrencilerini 5’erli gruplarda bir araya getirerek, engelli sanatçılarla ortak çalışmalar yapmalarını sağladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu projeyi gerçekleştirebildik,” şeklinde konuştu.

Japonya Shizuoka Sanat ve Kültür Üniversitesi Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasuko Takayama, ortak yaratım sürecinin iyiliği artırdığını belirtti. “Bu proje başlangıçta küçük bir etkinlikti ancak hızla büyüyerek uluslararası bir platforma dönüştü. Türkiye'nin misafirperverliği bu sürecin genişlemesine büyük katkı sağladı” ifadelerine yer verdi.

Katılımcıların görüşleri ve deneyimleri

Etkinliğe katılan engelli birey Erkan Kızıldağ, sanatın kendisine büyük bir keyif ve şifa getirdiğini söyledi: “Sanatla uğraşmak bana sevgi ve huzur getiriyor. Bugün hem güzel arkadaşlıklar edindim hem de keyifli anlar yaşadım. Bu tür etkinlikler benim için çok değerli” dedi.

Türk tasarım öğrencisi Beril Yıldırım ise etkinliğin empati duygusunu artırdığını ve engelli bireylerle olan iletişiminin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti. Japon öğrenci Marooka Sachie de Türkiye’de bulunmaktan ve engelli arkadaşlarıyla bu etkinlikte yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. “Burada geçirdiğim süre, dünyamı genişletti ve yeni bakış açıları kazandırdı” diye konuştu.