Çalışma, engelliler ve ailelerinin üretim yoluyla sosyal becerilerini geliştirmeyi ve psiko-sosyal iyilik hallerini desteklemeyi amaçladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi, engelliler ve aileleri ile Singapur'dan gelen Art Terapist Siew Tin Ang’ı buluşturdu. Engellilik Odağında Sanatla Terapi Yaklaşımları Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Sanatla Terapi Atölyesi düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin resim, kolaj, heykel ve çizim gibi sanatsal araçları kullanarak sosyal becerilerini artırıp rehabilite olmaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, projenin danışmanlarına ve gönüllü öğrencilere sunum da yapıldı.



Projenin Sanat Danışma Kurulunda Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji ve Müzikoloji Bölümü, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarından Art Terapi Derneği ve İzmir Engelsiz Sanat Derneği görev alırken gönüllülük ağında ilgili bölümlerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yer alıyor. Projenin ilk adımı olan etkinlikte, Siew Tin Ang ve Nursen Ener, proje danışmanları ve gönüllü öğrencilere yönelik süpervizörlük ve atölye çalışmaları yürüttü. Ardından özel gereksinimli bireyler ve bakım verenleriyle birlikte sanatla terapi uygulamaları yapıldı.



Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Art Terapist Siew Tin Ang, "Özellikle bu merkezde olmaktan mutluyum. Çünkü öğrencilerin motivasyonu çok yüksek. Güzel deneyimler paylaştım. Projede yer alacak psikoloji, hemşirelik, sanat ya da müzik bölümünden öğrenciler engelli bireylerle bir kamp çalışması yürütecek. Bu workshop ile onlara yol gösterici olmaya çalıştık" sözlerine yer verdi.



“Türkiye’de bu alanda atılan önemli bir adım”

İzmir Art Terapi Derneği Başkanı Nursen Ener, art terapinin bir psikoterapi yöntemi olduğuna dikkat çekerek “Sanatsal malzemeleri bir araç olarak kullanıyoruz. Bu yöntem, özellikle sözel iletişimi sınırlı bireylerle çalışırken çok etkili. Bugünkü uygulama, Türkiye’de bu alanda atılan önemli bir adımdı” ifadelerini kullandı. İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker ise gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımının önemine değinerek “Psikiyatri, sanat ve mühendislik bölümlerinden öğrenciler bu sürece gönüllü olarak destek veriyor. Sanat yoluyla iyi olma halini güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Otizmli oğlu Emre Emiral (34) ile birlikte atölyeye katılan baba Mehmet Emiral, bu atölyelerin özel gereksinimli bireylere önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Oğlunun çamura şekil verdiğini ve bu sayede iletişimini artırdığını anlatan Emiral, "Oğlumun daha önce de böyle çalışmaları oldu. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkartıp hangi alanda ilerleyebileceklerini belirlemek önemli. Pedagojik olarak ilerleyerek oğlumun liseyi bitirmesini sağladım. Bu sanatsal çalışmalar oğlum gibi engelli bireyleri sakinleştiriyor. Daha rahat oluyorlar, sosyalleşebiliyorlar. Çocukların öz güveni artıyor. Öğretmenlerinin dışında farklı insanlarla diyalog kurmayı öğreniyorlar. Emre üniversite sınavına girdi. Bu yıl kazanamadı. Seneye güzel sanatları hedefliyor. Fotoğraf konusunda yeteneği var. Seramikte başarıları var. Hocaları çizimini beğeniyorlar" ifadelerini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, sanatın destekleyici gücünü sosyal hizmetin sahasıyla buluşturmayı hedefliyor. Süpervizörlük, workshop ve terapi atölyeleriyle başlayan bu süreç, engelli bireyler ve bakım verenleri için bütüncül bir iyileşme ve paylaşım ortamı yaratacak.

