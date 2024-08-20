Rap müziğin güçlü isimlerinden Sancak, 9 Ekim 2024 Çarşamba akşamı Hayal Kahvesi İzmir’de performans sergileyecek. Konser, saat 22:00’de başlayacak ve Sancak’ın dinamik sahne şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sancak, enerjik performansları ve etkileyici sözleriyle tanınan bir isim olarak, bu konserinde en sevilen hitlerini ve yeni çalışmalarıyla sahnede olacak. İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, Hayal Kahvesi’nin sıcak atmosferinde rap müziğin ritmini hissedeceksiniz.