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Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Akçaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, kamp ve plaj sandalyesi üreten fabrikanın depo bölümünde çıkan, imalathane ye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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