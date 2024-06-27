Bozkır Ailesi'nin tek erkek çocuğu Ahmet Bozkır'ın büyük oğlu olan Haşmet Hun Bozkır, atalarına ait bu tarihi madalyaların gün yüzüne çıkmasıyla duygulandı.

Bozkır, büyük dedesi Süleyman Bozkır'ın Kafkas Savaşları gazisi, büyük dedesi Süleyman Pala'nın Çanakkale Savaşı gazisi, büyük dayısı Ahmet Pala'nın Çanakkale Savaşı şehidi, dedesi Haşmet Bozkır'ın İstiklal Savaşı gazisi, eniştesi Mehmet Severoğlu'nun Kore Savaşı gazisi ve kuzeni Mehmet Açar'ın Kıbrıs Savaşı gazisi olduğunu belirtti. Atalarının bu kahramanlık öykülerini anlatan Bozkır, şunları dile getirdi:

"Dedemin savaş hikayeleriyle büyüdüm. Haşmet dedemin, babasıyla ilgili anlattığı 'Bir cepheden bir ben gelirdim, bir cepheye babam giderdi' sözleri benim için unutulmaz. Çocukken bu hikayelerin derin anlamını kavrayamamış olsam da, bugün ülkemizin bayrağının özgürce dalgalanıyor olmasının, bizim de onurla yaşamamızın temelinde şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının yattığını biliyorum. Bu nedenle onlara olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz."

Haşmet Hun Bozkır, Türk kültürünün köklü tarihine de vurgu yaparak şunları ekledi: "Altay-Tanrı dağlarından Güney Sibirya'ya kadar uzanan bölgede gelişen Orta Asya Türk kültürü, binlerce yıl boyunca cesaret, adalet ve bilimle şekillenmiştir. Atalarımızın medeniyet yolculuğu, dünya tarihine yön vermiş bir ırk olarak, insanlık mirasına eşsiz katkılar sağlamıştır."

Bozkır, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen aile büyükleriyle de gurur duyduğunu ifade ederek şunları belirtti: "Atatürk, benim için sadece Türk milletinin değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Onun felsefesi ve liderliği, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde yol göstericimiz olmuştur."

Son olarak, Haşmet Hun Bozkır kültürel mirasın korunması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kültürel kimliğimizi korumak ve geliştirmek, diğer milletlerle olumlu ve yapıcı bir rekabet içinde olmalıyız. Atalarımızın bize bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkmak, bizim asli görevimizdir. Bu değerlerle geleceğe taşınacak olan bu gururu, nesiller boyunca yaşatacağız."

Haşmet Hun Bozkır'ın bu duygusal açıklamaları, Türk milletinin tarihi ve kültürel mirasına olan derin bağlılığını ve şehit-gazi ailelerinin unutulmaz fedakarlıklarını bir kez daha hatırlattı.