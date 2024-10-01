İzmir'de Şaşırtan Oto Hırsızlığı Çay Kaşığı Ile Araç Çaldı!

İzmir'de, kendisine özel bir aparat geliştirmek için çay kaşığını kullanan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu ilginç olay, İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı.

Çay kaşığından aparat üretti

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde gerçekleşen otomobil hırsızlığı ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, olayın şüphelisi İ.C.’nin kimliği belirlendi. İlginç bir yöntem geliştiren hırsızın, araçları çalıştırmak için çay kaşığını kullanarak kendisine özel bir aparat yaptığı ortaya çıktı.

Polisten kaçamadı, cezaevine gönderildi

Çalışmalarını hızlandıran ekipler, kısa sürede İ.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.