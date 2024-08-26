İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Zafer Bayramı’na özel satranç turnuvası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde, 08:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ege Perla, satranç sporunun strateji ve zeka dolu dünyasında yeteneklerini sergilemek isteyen katılımcıları bekliyor.

Strateji ve zeka konuşacak

Bu yıl 102. kez kutlanan Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen turnuva, Ege Perla’nın modern ve şık atmosferinde dostluk ve sporun buluşmasını sağlayacak. Strateji ve zekânın zaferine tanıklık etmek ve keyif dolu bir gün geçirmek isteyen herkes İzmir’in bu muhteşem merkezine davetli.

Kategoriler ve ödüller

Turnuva, A kategorisi (ELO’ya dahil), B kategorisi, 10 yaş altı ve 8 yaş altı kategorileri ile satranç severlere geniş bir katılım imkanı sunuyor. Turnuva sonunda, her kategorideki ilk üç oyuncuya madalya ve sürpriz ödüller verilecektir.