Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla İzmir Pınarbaşı'ndaki törende, Türk mühendislerince üretilen 100 taktik tekerlekli zırhlı araç, Kara Kuvvetleri ve Jandarma'ya teslim edildi. Yerlilik oranı %95'e ulaşan bu araçlar, Türk savunma sanayisinin bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor.

Türk mühendislerinden İzmir'de 100 taktik zırhlı araç teslimatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla İzmir Pınarbaşı’nda düzenlenen törende, Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği 100 taktik tekerlekli zırhlı araç, Kara Kuvvetleri ve Jandarma'ya teslim edildi. Yüksek yerlilik oranıyla dikkat çeken bu araçlar, Türk savunma sanayisinin bağımsızlık hedeflerine önemli katkı sağlıyor.

Yüksek yerlilik oranı

Teslim edilen taktik tekerlekli zırhlı araçların %95’lik bir yerlilik oranına sahip olduğu açıklandı. BMC tarafından üretilen bu araçlar, yerli motor teknolojisi kullanılarak geliştirildi ve çeşitli zorlu testlerden başarıyla geçti.

Kara Kuvvetleri ve Jandarma'ya güç katacak

Yeni nesil zırhlı araçlar, Kara Kuvvetleri ve Jandarma'nın operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, zorlu arazi şartlarına uyum ve güçlü zırh koruması ile dikkat çeken bu araçlar, modern ordunun ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

Savunma sanayiindeki başarılar

Savunma sanayiinde yerli ve milli projelerle büyük başarılar elde ediliyor. 2024 yılı sonunda 7.1 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşıldığı belirtildi. Bu başarı, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi kendine yetebilme kabiliyetini daha da pekiştiriyor.

Altay yankı için geri sayım

Törende, 2025 yılında seri üretime geçecek olan Altay tankı için de hazırlıkların sürdüğü ifade edildi. Altay tankının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı birliklerindeki etkinliğini artıracağı ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü uluslararası alanda daha da perçinleyeceği vurgulandı.

Milli savunmada gelecek vizyonu

Prof. Dr. Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde millileşme ve yerlilik hedeflerinin her geçen gün daha da ileriye taşındığını belirtti. Türkiye'nin savunma teknolojilerinde bağımsızlığını tam anlamıyla sağlamak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.