DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ve 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı. Ancak, bu paraları fona yatırmayan Hatice Ö., iddiaya göre, döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdi. Polis, olayla ilgili başlattığı çalışmada Hatice Ö.'nün evinde intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö., İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve psikiyatri servisine yatırıldı.

Döviz bürosu sahibi tutuklandı

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği iddia edilen döviz bürosu sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. S.Ç. ifadesinde, “Hatice Ö. bana para getirdi, ben de o paraları altına ve dövize çevirdim, sonra kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

DenizBank Genel Müdürü'nden açıklama

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki nitelikli dolandırıcılık ve zimmet iddialarına ilişkin, “Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim” dedi. Ateş, bu tür olayların diğer bankalarda da yaşandığını belirterek, “Son olaydan sonra bankada denetimler sıklaştı. Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden açıklama

Karşıyaka Spor Kulübü, Hatice Ö.'nün yönetim kurulu üyeliğinin son yönetim kurulu toplantısında düşürüldüğünü açıkladı. Kulüp, yaşanan olayların kulübe zarar vermemesi adına hukuki süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti.