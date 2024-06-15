İZMİR (AA) - İzmir'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 6 arkadaşıyla şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in babası Mehmet Çelik, şehit aileleri olarak bayramları hüzünlü geçirdiklerini belirtti.

Mehmet Çelik'in bir süre önce ikiz torunlarının doğduğunu anlatan baba Çelik, "İki kız torunu doğdu, aynı dedesine benziyorlar. Dokuzuncu seneye girdik hala gelecekmiş gibi hissediyorum. Allah'ım önce beni evladımla kavuştur diye dua ediyorum. Bayramlarda da gelip taşını, fotoğrafını öpüp gidiyoruz. Allah'a isyan etmiyoruz ama ben hep 'bayram bizim neyimize' diyorum." diye konuştu.

Evladının mezar taşını öpüp gözyaşı döken anne Mesude Çelik de tüm şehit yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, onlara sabır diledi.

