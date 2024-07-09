Ege'nin incisi İzmir'de termometreler 42 dereceyi gösterecek, bu sıcaklıklar yaz aylarının zirveye çıkmasıyla birlikte şehirde yaşayanları ve turistleri zorlayacak.

Meteoroloji uzmanları, İzmir'de en düşük sıcaklığın bile 22 derece olacağını belirtti. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçe ilçe hava durumu

Aliağa: En düşük 27°C, en yüksek 40°C

En düşük 27°C, en yüksek 40°C Balçova: En düşük 25°C, en yüksek 38°C

En düşük 25°C, en yüksek 38°C Bayındır: En düşük 25°C, en yüksek 43°C

En düşük 25°C, en yüksek 43°C Bayraklı: En düşük 26°C, en yüksek 41°C

En düşük 26°C, en yüksek 41°C Bergama: En düşük 24°C, en yüksek 39°C

En düşük 24°C, en yüksek 39°C Beydağ: En düşük 22°C, en yüksek 42°C

En düşük 22°C, en yüksek 42°C Bornova: En düşük 26°C, en yüksek 40°C

En düşük 26°C, en yüksek 40°C Buca: En düşük 26°C, en yüksek 40°C

En düşük 26°C, en yüksek 40°C Çeşme: En düşük 25°C, en yüksek 35°C

En düşük 25°C, en yüksek 35°C Çiğli: En düşük 24°C, en yüksek 41°C

En düşük 24°C, en yüksek 41°C Dikili: En düşük 24°C, en yüksek 38°C

En düşük 24°C, en yüksek 38°C Foça: En düşük 25°C, en yüksek 35°C

En düşük 25°C, en yüksek 35°C Gaziemir: En düşük 25°C, en yüksek 40°C

En düşük 25°C, en yüksek 40°C Güzelbahçe: En düşük 24°C, en yüksek 37°C

En düşük 24°C, en yüksek 37°C Karabağlar: En düşük 25°C, en yüksek 38°C

En düşük 25°C, en yüksek 38°C Karaburun: En düşük 24°C, en yüksek 35°C

En düşük 24°C, en yüksek 35°C Karşıyaka: En düşük 25°C, en yüksek 42°C

En düşük 25°C, en yüksek 42°C Kemalpaşa: En düşük 25°C, en yüksek 35°C

En düşük 25°C, en yüksek 35°C Kınık: En düşük 24°C, en yüksek 39°C

En düşük 24°C, en yüksek 39°C Kiraz: En düşük 24°C, en yüksek 42°C

En düşük 24°C, en yüksek 42°C Konak: En düşük 26°C, en yüksek 38°C

En düşük 26°C, en yüksek 38°C Menderes: En düşük 25°C, en yüksek 42°C

En düşük 25°C, en yüksek 42°C Menemen: En düşük 25°C, en yüksek 41°C

En düşük 25°C, en yüksek 41°C Narlıdere: En düşük 25°C, en yüksek 37°C

En düşük 25°C, en yüksek 37°C Ödemiş: En düşük 23°C, en yüksek 42°C

En düşük 23°C, en yüksek 42°C Seferihisar: En düşük 26°C, en yüksek 41°C

En düşük 26°C, en yüksek 41°C Selçuk: En düşük 26°C, en yüksek 43°C

En düşük 26°C, en yüksek 43°C Tire: En düşük 23°C, en yüksek 43°C

En düşük 23°C, en yüksek 43°C Torbalı: En düşük 25°C, en yüksek 41°C

En düşük 25°C, en yüksek 41°C Urla: En düşük 25°C, en yüksek 36°C

Yetkililer, sıcak çarpması ve dehidratasyon gibi risklere karşı bol su tüketimi ve güneş kremi kullanımı öneriyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların serin ve gölgelik alanlarda kalması gerektiği vurgulanıyor. İklim değişikliği nedeniyle bu tür sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık yaşanabileceği belirtiliyor.